Прогноз погоды в Крыму на среду 18 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 18 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 27, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 17 августа.

У берегов Керчи пронесся огромный смерч. Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.

Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди. Сегодня днем в Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема». Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.