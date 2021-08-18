Происшествия
Под Севастополем легковушка влетела в стоявший у обочины «КамАЗ»
Под Севастополем, не далеко от Ялтинского кольца, произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ» и грузовика «КамАЗ».
Один человек травмирован, сообщили в УМВД России по городу. Сообщается, что грузовик стоял у обочины.
«Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы. По данному факту проводится проверка», - сообщили силовики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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