Под Севастополем легковушка влетела в стоявший у обочины «КамАЗ»

Под Севастополем, не далеко от Ялтинского кольца, произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ» и грузовика «КамАЗ».

Один человек травмирован, сообщили в УМВД России по городу. Сообщается, что грузовик стоял у обочины.

«Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы. По данному факту проводится проверка», - сообщили силовики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский угонщик не смог завести открытый автомобиль. Гуляя по Севастополю, двадцатилетний парень заметил старенькие «Жигули», за рулем которых, видимо, и решил провести остаток вечера.

Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 21 августа. В западных, центральных и южных районах Крыма 17-21 августа ожидается высокая пожарная опасность, сообщают в МЧС Крыма.

Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели. Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.

Вандалы испортили несколько новых остановок на Южнобережном шоссе. Началась установка остановочных павильонов на Южнобережном шоссе с площадкой ожидания. Всего установлено уже 10 таких остановок.