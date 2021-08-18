Под Феодосией завершили капремонт глубоководного выпуска

В феодосийском поселке Приморский завершен капитальный ремонт глубоководного выпуска, который будет выносить очищенные сточные воды на 1 км от берега.

Об этом сообщил руководитель феодосийского подразделения предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоешь.

«Все стоки, которые попадают на канализационные очистные сооружения Приморского, очищаются и сбрасываются в море по глубоководному выпуску. Его протяженность - 1 км, диаметр - 800 мм, материал - полиэтилен. Строительство этого выпуска началось в 2020 году и к этому времени завершено», - рассказал собеседник.

По его словам, испытания на прочность и герметичность полностью завершены, старый выпуск и плиты покрытия трубопровода к этому времени демонтированы.

В соответствии с данными портала Госзакупок, подрядчиком по данному объекту выступила подмосковное ООО «Тандем Проект».

Стоимость строительства составила 170,3 млн. рублей. Эта же компания является исполнителем еще рада аналогичных контрактов по заказу «Воды Крыма». В частности, речь идет о глубоководных выпусках в ряде населенных пунктов на южном берегу Крыма, а также на мысе Ильи, в Феодосии.

«Глубоководный выпуск на мысе Ильи имеет ту же протяженность - 1 км и выводит очищенные стоки, собранные на Феодосийских КОС.

В данном случае трубопровод также полиэтиленовый, диаметром 700 мм. Капитальный ремонт этого объекта начался одновременно со строительством выпуска в Приморском, и должен быть завершен в декабре 2021 года. Сейчас подрядчик идет в графике», - уточнил Чимпоеш. Стоимость феодосийского глубоководного выпуска, по данным портала Госзакупок, составляет 141,3 млн рублей.

«Реализация данного объекта способствует обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключению возможных аварий и повышению надежности», - сказано в контрактной документации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей. До конца текущего года в Ялте будет восстановлено поврежденное дорожное покрытие внутридворовых проездов.

Аварии на сетях: часть Крыма осталась без воды. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения проходят во вторник в Симферополе и пригородных поселках, а также в южном, восточном и северном районах полуострова.

В Севастополе уложили финальный слой асфальта на Камышовом шоссе. На Камышовом шоссе в Севастополе завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. Рабочие приступили к нанесению термопластиковой разметки, а также установке светофоров и дорожных знаков.

«Царской» тропой в Крыму распорядится Аксенов. Власти Крыма вывели из конкурсной процедуры проект реконструкции знаменитой Солнечной («Царской») тропы в Ялте. Кому поручить это дорогостоящее мероприятие, единолично решит глава РК.