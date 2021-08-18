По официальным данным средняя зарплата врачей в Севастополе приближается к 80 тысячам

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Средняя заработная плата врачей и медработников с высшим образованием в Севастополе составляет 79 517 рублей.

Об этом говорится в исследовании Крымстата за первый квартал текущего года.

Средние зарплаты севастопольских медиков, работающих в государственных и муниципальных заведениях, распределились следующим образом:

34 117 рублей – младший медицинский персонал;

38 994 рублей – средний медицинский (фармацевтический) персонал;

79 517 рублей – врачи и медработники с высшим образованием.

При этом, по сведениям учреждения статистики, среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Севастополе составляет 32 937 рублей.

Это позволяет сделать вывод, что медики на госслужбе в Севастополе зарабатывают в среднем больше, чем работники в частном секторе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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