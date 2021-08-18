Власть
По официальным данным средняя зарплата врачей в Севастополе приближается к 80 тысячам
фото © pixabay.com
Средняя заработная плата врачей и медработников с высшим образованием в Севастополе составляет 79 517 рублей.
Об этом говорится в исследовании Крымстата за первый квартал текущего года.
Средние зарплаты севастопольских медиков, работающих в государственных и муниципальных заведениях, распределились следующим образом:
34 117 рублей – младший медицинский персонал;
38 994 рублей – средний медицинский (фармацевтический) персонал;
79 517 рублей – врачи и медработники с высшим образованием.
При этом, по сведениям учреждения статистики, среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Севастополе составляет 32 937 рублей.
Это позволяет сделать вывод, что медики на госслужбе в Севастополе зарабатывают в среднем больше, чем работники в частном секторе.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенники за два дня обманули крымчан на 1,5 млн рублей. Мошенники звонили крымчанам по телефону и представлялись сотрудниками различных учреждений.
Экономист предложил округлить цены и отменить копейки. В использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
В России готовятся ввести новый запрет на алкоголь. Минздрав РФ предложил запретить продавать крепкий алкоголь гражданам, не достигшим 21 года. Министерство разработало соответствующие поправки «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ), сообщили «Известия».
Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья. Наивысшие темпы роста цен на аренду жилья в этом году зафиксированы в Севастополе.
В Севастополе скинули флаг России
Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.
Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе
Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.
В Крыму еще 372 человека заразились ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
14 августа
Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели
Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.