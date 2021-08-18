Власть
Объем экспорта сельхозпродукции из Крыма превысил 10 млн долларов
Выполнение планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» с начала года составило более 85%.
Об этом сообщил Заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«Предприятия АПК республики экспортируют свою продукцию в достаточно сложных условиях, связанных с санкционными ограничениями. Крымские сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия для того, чтобы максимально адаптироваться к ведению торговой деятельности за рубежом», — сообщил вице-премьер.
Также Андрей Рюмшин отметил, что основными направлениями экспорта продукции АПК Республики Крым являются Донецкая и Луганская народные республики, а также Китай.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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