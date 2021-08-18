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Власть

Объем экспорта сельхозпродукции из Крыма превысил 10 млн долларов

11:58 среда, 18 августа 2021

Выполнение планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» с начала года составило более 85%.

Об этом сообщил Заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Предприятия АПК республики экспортируют свою продукцию в достаточно сложных условиях, связанных с санкционными ограничениями. Крымские сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия для того, чтобы максимально адаптироваться к ведению торговой деятельности за рубежом», — сообщил вице-премьер.

Также Андрей Рюмшин отметил, что основными направлениями экспорта продукции АПК Республики Крым являются Донецкая и Луганская народные республики, а также Китай.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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