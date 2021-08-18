На поддержку Крымского моста выделили немного денег

фото © pixabay.com

Почти 1 млрд рублей выделен из федерального бюджета на содержание Крымского моста.

Эти деньги в течение двух лет освоит ПАО «Мостотрест», которое определено исполнителем работ в соответствии с данными портала госзакупок. По данным ресурса, стоимость контракта составила 992,1 млн рублей.

В этом году подрядчик освоит 173,9 млн рублей, в следующем - чуть более 540 млн. Остальные 278,1 млн рублей предстоит освоить к июню 2023 года. Как следует из протокола, на конкурс подал заявку лишь один участник — ПАО «Мостотрест», с этой компанией и будет заключен контракт.

В соответствии с техзаданием, специалистам «Мостотреста» предстоит содержать участок автодороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь и транспортный переход через Керченский пролив.

В частности, производить диагностику, обследование и оценку технического состояния дорог и искусственных сооружений, ремонтировать дорожное полотно, ликвидировать последствия обвалов и селевых потоков, озеленять территорию. В зимний период подрядчик также будет очищать участок от снега и льда. Отмечается, что общая протяженность объекта составляет 19,03 км, из которых мост — 6,4 км, эстакадная часть — 10,5 км.

Заказчиком этих работы выступает Упрдор «Тамань», подведомственный Росавтодору.

Финансирование производится из федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самолет из Крыма неожиданно улетел не туда. Рейс «Симферополь-Белгород» высадил пассажиров в московском Шереметьево, куда ни один из них не собирался.

Пассажиропоток в транспорте Севастополя вырос на 20 процентов. За первое полугодие услугами общественного автомобильного транспорта в Севастополе воспользовались на 21,5% жителей больше, чем годом ранее. За период с января по июнь 2021 года поток пассажиров в регионе составил 21934,2 тыс.

Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь. Междугородные автобусы не заезжают в город из-за подтопления улиц. Посадка и высадка пассажиров производится на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» рядом с городом.

В Севастополе «перекроили» еще один маршрут общественного транспорта. В Севастополе на время проведения ремонтных работ меняется схема муниципального маршрута №102 «Маяк-1-п.Кальфа».