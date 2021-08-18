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На поддержку Крымского моста выделили немного денег
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Почти 1 млрд рублей выделен из федерального бюджета на содержание Крымского моста.
Эти деньги в течение двух лет освоит ПАО «Мостотрест», которое определено исполнителем работ в соответствии с данными портала госзакупок. По данным ресурса, стоимость контракта составила 992,1 млн рублей.
В этом году подрядчик освоит 173,9 млн рублей, в следующем - чуть более 540 млн. Остальные 278,1 млн рублей предстоит освоить к июню 2023 года. Как следует из протокола, на конкурс подал заявку лишь один участник — ПАО «Мостотрест», с этой компанией и будет заключен контракт.
В соответствии с техзаданием, специалистам «Мостотреста» предстоит содержать участок автодороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь и транспортный переход через Керченский пролив.
В частности, производить диагностику, обследование и оценку технического состояния дорог и искусственных сооружений, ремонтировать дорожное полотно, ликвидировать последствия обвалов и селевых потоков, озеленять территорию. В зимний период подрядчик также будет очищать участок от снега и льда. Отмечается, что общая протяженность объекта составляет 19,03 км, из которых мост — 6,4 км, эстакадная часть — 10,5 км.
Заказчиком этих работы выступает Упрдор «Тамань», подведомственный Росавтодору.
Финансирование производится из федерального бюджета.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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