Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели

фото © Крымский монастырь Святых Косьмы и Дамиана / ВКонтакте

Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.

Действующий на территории Крымского природного заповедника Косьмо-Дамиановский монастырь просит мужчин присоединиться к работе по устранению последствий селевого потока. Об этом говорится в группе православной обители в социальной сети ВКонтакте.

«Требуются трудники (мужчины). Запись по телефону: +79786201414», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, грязевые потоки после сильных ливней в горах затопили опекаемый Борисом Корчевниковым монастырь в Крыму.

После этого сообщалось, что Косьмо-Дамиановский монастырь расчистили от последствий потопа. В общей сложности иловые отложения убрали на 600 квадратных метрах территории.

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