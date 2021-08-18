Происшествия
Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели
фото © Крымский монастырь Святых Косьмы и Дамиана / ВКонтакте
Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.
Действующий на территории Крымского природного заповедника Косьмо-Дамиановский монастырь просит мужчин присоединиться к работе по устранению последствий селевого потока. Об этом говорится в группе православной обители в социальной сети ВКонтакте.
«Требуются трудники (мужчины). Запись по телефону: +79786201414», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, грязевые потоки после сильных ливней в горах затопили опекаемый Борисом Корчевниковым монастырь в Крыму.
После этого сообщалось, что Косьмо-Дамиановский монастырь расчистили от последствий потопа. В общей сложности иловые отложения убрали на 600 квадратных метрах территории.
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