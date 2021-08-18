Медузы корнероты захватили морской берег Крыма

У берегов Крыма началось нашествие корнеротов. Обитателями моря завалено западное побережье полуострова в районе Бакальской косы.

С каждым годом количество огромных медуз в Черном море будет расти.

«Западное побережье усыпано огромными медузами! Рискнули бы зайти в такое море?» — вопрошают пользователи паблика crimea.2021 соцсети Instagram.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсети отмечают, что контакт с обитателями моря очень неприятный — они пугают своим видом, противные на ощупь и больно жалят.

Нашествие медуз — явление не регионального, а мирового масштаба, отметил в беседе с ForPost заведующий отделом планктона Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Владимир Муханов.

«Это мировой тренд, связанный со многими причинами, в том числе с кормовой базой и температурным режимом. Однако из года в год их будет становиться больше, поэтому надо приспосабливаться. Прогнозировать, когда медузы сами отступят от берегов полуострова, сложно, так как для этого необходимы масштабные исследования. Поэтому необходимо искать способы защиты и утилизации медуз», — заключил ученый.

Если встречи избежать не удалось, и медуза все же ужалила, место укуса необходимо промыть чистой водой и принять антигистаминные препараты, советуют эксперты.

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