Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за попытку незаконно получить кредит
28-летний житель Симферополя попытался незаконно получить кредит в 200 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«Житель Симферополя, находясь в операционном офисе «РНКБ Банк», ввел в заблуждение кредитного специалиста, используя подложную справку о доходах, содержащую заведомо ложные сведения о его трудоустройстве и заработной плате», — уточнили в пресс-службе.
Получить кредит обвиняемый так и не смог, поскольку подлог был раскрыт службой безопасности банка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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