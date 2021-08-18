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Происшествия

Крымчанин пойдет под суд за попытку незаконно получить кредит

08:36 среда, 18 августа 2021

28-летний житель Симферополя попытался незаконно получить кредит в 200 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Житель Симферополя, находясь в операционном офисе «РНКБ Банк», ввел в заблуждение кредитного специалиста, используя подложную справку о доходах, содержащую заведомо ложные сведения о его трудоустройстве и заработной плате», — уточнили в пресс-службе.

Получить кредит обвиняемый так и не смог, поскольку подлог был раскрыт службой безопасности банка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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