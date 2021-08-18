Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи ● В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления ● После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы ● Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео ● Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров
Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи
Комиссия по оценке ущерба, нанесенного городу потопом после прошедших на днях ливней, начала работу в Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В Керчи началась работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного прошедшей стихией. Рабочие группы в составе сотрудников управлений и отделов администрации обходят домовладения и МКД (многоквартирные дома), попавшие в зону подтопления, общаются с жителями, выясняют, в какой помощи нуждаются люди», – говорится в сообщении.
В администрации отмечают, что уровень воды в этот раз был значительно ниже, чем после потопа в июне, поэтому жилища пострадали меньше. Сейчас идут работы по откачке воды в наиболее пострадавших домах – на улицах Еременко, Самойленко и других. «Всего 34 подвала многоквартирных домов были затоплены в результате обильного выпадения осадков… На данный момент управляющими компаниями и МУП «ЖилсервисКерчь» обследованы все дома и определена очередность выполнения работ по откачке и осушке подвальных помещений. Применяется специальная техника. После откачки воды будет произведена осушка и дезинфекция подвалов», – добавили в пресс-службе.
Вода также подтопила городскую больницу №1, школу №4, детсад №32 и два корпуса медколледжа.
В ночь на 16 августа на Керчь обрушился сильный ливень, затопило несколько улиц. В ликвидации последствий ЧС задействовано около тысячи человек. Помогать расчищать город сегодня привлекли военнослужащих Черноморского флота, по решению командования флота развернута оперативная группа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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