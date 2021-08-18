Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи ● Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи ● В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления ● После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы ● Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео
Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу
фото © WildKaya
Дети купаются прямо под окнами своих домов, а спортсмены сплавляются по городским улицам.
Молодежь в Керчи нашла положительные стороны в стихии, которая привела к серьезным подтоплениям в городе. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям очевидцев, потопу можно даже радоваться.
Так, в одном из дворов у многоквартирного дома раздетые школьники резвились на затопленной территории, купаясь прямо под окнами своих квартир. Наблюдающие за этим горожане пытались отговорить детей от опасного развлечение, так как в грязной воде было много мусора и разных обломков, а также содержимое канализации. Но вразумить детвору так и не удалось.
Местные спортсмены пошли еще дальше и, вооружившись сап-бордами, отправились сплавляться на них по городским улицам.
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