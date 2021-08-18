Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу

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Дети купаются прямо под окнами своих домов, а спортсмены сплавляются по городским улицам.

Молодежь в Керчи нашла положительные стороны в стихии, которая привела к серьезным подтоплениям в городе. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям очевидцев, потопу можно даже радоваться.

Так, в одном из дворов у многоквартирного дома раздетые школьники резвились на затопленной территории, купаясь прямо под окнами своих квартир. Наблюдающие за этим горожане пытались отговорить детей от опасного развлечение, так как в грязной воде было много мусора и разных обломков, а также содержимое канализации. Но вразумить детвору так и не удалось.

Местные спортсмены пошли еще дальше и, вооружившись сап-бордами, отправились сплавляться на них по городским улицам.

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