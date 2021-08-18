Какой сегодня праздник 18 августа

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Сегодня, 18 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День общего языка

Культурное и языковое разнообразие является естественным итогом развития множества социумов населяющих нашу планету. Но вспоминая библейский сюжет о строительстве Вавилонской башни, следует отметить, что проблема выработки универсальных подходов в международном общении стоит перед человечеством с самых древних времен.

Своими корнями праздник уходит в последнюю четверть XIX века. Когда польский врач-окулист Л.М. Заменгоф сделал первую реальную попытку по формированию единого международного языка и создал знаменитый эсперанто.

Проблема межкультурной коммуникации не потеряла своей остроты и в 20-ом столетии, когда каждая из ведущих на тот момент держав старалась насадить именно свой язык в качестве средства международного общения.

День пограничных войск Казахстана

Ежегодно 18 августа свой профессиональный праздник отмечают пограничники Казахстана. В этот день в 1992 году президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре государственных праздников Казахстана только в августе 2012 года.

Сегодня Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (каз. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі) — это специальная служба, предназначенная для охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан, предупреждения и пресечения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Казахстан.

Необходимость в собственных пограничных войсках у Казахстана возникла после выхода из состава СССР в 1991 году. Новые подразделения сформировались на основе Краснознаменного Восточного пограничного округа со штабом в Алма-Ате, который считался одним из сильнейших в Советском Союзе. Несмотря на это, создавать свои войска республике пришлось фактически с нуля.

Евстигней Житник

Народный праздник «Евстигней Житник» отмечается 18 августа (по старому стилю - 5 августа). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Евсигния Антиохийского. Другие названия праздника: «Евстигнеев день», «Луков день». На Евстигнея заклинали жнивы на все четыре стороны, призывали Мать - сыру землю на помощь.

Также сегодня, 18 августа, отмечают такие праздники:

- День топора

- День смеющихся ангелов

- День детей в Аргентине

- День интуитивной прозорливости (Serendipity Day) в США

- День фахиты (National Fajita Day) в США

- День посадки деревьев в Пакистане

- День науки в Таиланде

- Праздник танца панэвритмии в Болгарии

- День изобретателя и рационализатора Таджикистана

- День медицинских работников Таджикистана

- День ветеранов Вьетнама в Австралии

- День вооруженных сил Македонии

Сегодня именины празднуют: Феоктист, Ефим, Христина, Иов, Ириний (Ириней), Максимилиан, Анфир, Викентий, Евдоким (Евдокий), Евстигней (Евсигний), Кантидиан, Кантидий, Нонна, Понтий, Сивел, Фабий (Фавий).

Что происходило 18 августа в прошлые годы

293 - основан древнейший римский храм в честь богини Венеры.

1201 - основана столица Латвиигород Рига.

1572 - Маргарита Валуа (знаменитая «Королева Марго») и Генрих Наваррский (лидер гугенотов в конце Религиозных войн во Франции, автор знаменитого высказывания «Париж стоит мессы») поженились, данное событие больше напоминало политический союз.

1649 - украинский гетман Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор (фактически данное соглашение не соблюдалось, а противоборствующие стороны начали готовиться к новой войне).

1682 - Российская Империя получила нового императора, им стал Петр I (известен в истории России как император, который прорубил «окно в Европу», провел множество реформ, направленных на «европеизацию» страны).

1743 - Российская империя продолжает экспансию в Скандинавах: по договору с Швецией русские отхватили часть Финляндии.

1845 - император Николай I своим указам основал Русское географическое общество (задекларированная основная цель: «изучение родной земли и людей ее обитающих»).

1920 - развитие демократии в США: конгресс ратифицирует 19-я поправку к конституции США, этой поправкой вводилось избирательное право для женщин.

1958 - скандальный роман Владимира Набокова «Лолита» вышел в США.

1991 - в рамках путча ГКЧП Михаил Горбачев арестован во время отдыха в Форосе (Крым).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 августа. Какие праздники будут завтра?

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