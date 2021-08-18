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Истребители пронеслись над головами отдыхающих на крымском пляже

15:53 среда, 18 августа 2021
Истребители пронеслись над головами отдыхающих на крымском пляже

фото © скрин видео

Одних курортников зрелище восхитило, других – напугало.

Возле курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма отдыхающие на пляже люди стали свидетелями полета истребителей, которые пронеслись чуть ли не над их головами. Соответствующие видеоролики очевидцы публикуют в соцсетях.

Многие восприняли увиденное с восторгом, но нашлись и те, кто возмутился воздушным шоу в непосредственной близости от людей, так как полет самолетов сопровождался сильным шумом, который, в частности, пугает детей.

Как выяснилось, истребители возвращались с учений, которые проходили на полигоне Опук под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

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