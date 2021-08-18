Евпаторийцы задолжали за вывоз мусора более 30 млн рублей

Задолженность жителей Евпатории перед предприятием «Крымэкоресурсы» за вывоз твердых коммунальных отходов составляет более 30 млн рублей.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Роман Тихончук.

Он уточнил, то несмотря на задолженность, добропорядочные евпаторийцы ежемесячно платят за вывоз мусора порядка 7 миллионов рублей.

«Это значительная сумма, призываю всех евпаторийцев проявить сознательность и оплатить счет за вывоз мусора. От этого напрямую зависит качество предоставляемой услуги. Пути решения ситуации с вывозом ТКО определили, работаем», — отметил Тихончук.

До завтра подрядчик увеличит количество мусоровозов и бригад.

«Мы, в свою очередь, проведем разъяснительную работу с юридическими лицами, которые не заключают договоры на вывоз мусора, либо заключают, но фактический объем ТКО во много раз превышает заявленный в соглашении», — уточнил глава администрации Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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