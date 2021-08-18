Власть
Евпаторийцы задолжали за вывоз мусора более 30 млн рублей
Задолженность жителей Евпатории перед предприятием «Крымэкоресурсы» за вывоз твердых коммунальных отходов составляет более 30 млн рублей.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Роман Тихончук.
Он уточнил, то несмотря на задолженность, добропорядочные евпаторийцы ежемесячно платят за вывоз мусора порядка 7 миллионов рублей.
«Это значительная сумма, призываю всех евпаторийцев проявить сознательность и оплатить счет за вывоз мусора. От этого напрямую зависит качество предоставляемой услуги. Пути решения ситуации с вывозом ТКО определили, работаем», — отметил Тихончук.
До завтра подрядчик увеличит количество мусоровозов и бригад.
«Мы, в свою очередь, проведем разъяснительную работу с юридическими лицами, которые не заключают договоры на вывоз мусора, либо заключают, но фактический объем ТКО во много раз превышает заявленный в соглашении», — уточнил глава администрации Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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