Экс-директор «Севастопольгаза» осужден за растрату более 16 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего директора ПАО «Севастопольгаз», который растратил и присвоил денежные средства предприятия на общую сумму свыше 16,7 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник в 2016-2018 годах растратил вверенное ему чужое имущество – денежные средства ПАО «Севастопольгаз» в пользу третьих лиц на общую сумму более 1,4 млн рублей путем фиктивного трудоустройства указанных граждан, начисления и выплаты им заработной платы, оплаты отпуска и поощрительных выплат, – говорится в сообщении. – Также в июле 2017 года он завладел вверенными ему денежными средствами компании путем начисления и перечисления работникам общества денежных средств на общую сумму свыше 5,3 млн рублей в качестве премий, выплаченных за выполнение особо важных заданий».

Уточняется, что никакие задания никто из указанных лиц не выполнял, а руководитель присвоил деньги себе.

Также, по данным прокуратуры города, в августе 2017 года экс-директор «Севастопольгаза» завладел денежными средствами предприятия на общую сумму 10 млн рублей, заключив с сотрудниками общества фиктивные договоры (беспроцентных) займов, под которые изъял деньги из кассы. «В результате указанных незаконных действий обществу, более четверти акций которого принадлежит городу Севастополю в лице департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, причинен ущерб на общую сумму свыше 16,7 млн рублей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ленинский районный суд Севастополя признал бывшего руководителя «Севастопольгаза» виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ – растрата (присвоение), то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда при оглашении приговора. Однако уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские силовики задержали основноого организатора ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы». Силовики задержали основного организатора ялтинской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», мужчина находился в федеральном розыске.

Татарстанская полиция отправилась в Крым ловить интим-мошенниц. Полицейские из Татарстана отправились в служебную командировку в Крым, чтобы задержать двух интим-мошенниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителя Евпатории наказали за парковку на трамвайных путях и драку с пассажирами. Полиция в Евпатории провела проверку по факту конфликта между водителем легковушки с пассажирами и водителем трамвая.

Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму. Сестра и пожилые родители 40-летнего жителя села Куйбышево Бахчисарайского района боятся за свою жизнь. Однако под горячую руку крымчанина может попасть не только кто-то из близких, но и случайный прохожий на улице.