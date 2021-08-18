Происшествия
Дикие осы искусали девушку с детьми возле Алушты
фото © Новости Крыма
Девушка отправилась на прогулку с четырьмя детьми 14 августа по тропе на гору Аю-Даг, и была вместе с ними искусана дикими пчелами.
Пострадавшая в группе «Черный список Алушта» в соцсети ВКонтакте опубликовала предупреждающий пост о том, что людям нужно быть осторожными на тропе, которая, по ее словам, идет от нового поселка за Лавровое.
«Почти в самом начале пути, сразу на подъеме за беседками прямо на тропе на нас напали огромные дикие осы, искусали нас и детей. Дети получили психологический шок, множественные укусы, боятся теперь любого жужжащего звука. Места укусов очень долго болели, нам было плохо, тошнило, еле доехали до аптеки. В общем, не ходите туда, если собираетесь, это реально очень опасно, они жалят как три осы и размер их около пяти сантиметров», - рассказала пострадавшая.
Она добавила, что позвонила в лесное хозяйство и сообщила о случившемся нападении ос.
«Слава Богу, что отек такой пошел только у меня, а не у детей», - написала девушка.
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