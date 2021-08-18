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Что нашли археологи в этом сезоне под Симферополем
Завершился 14 сезон Опушкинской археологической экспедиции. Древний могильник расположен возле села Мазанка Симферопольского района.
Об этом на пресс-конференции сообщила старший научный сотрудник Института археологии Крыма Анастасия Стоянова.
«Чем больше раскапываешь могильник, тем меньше ожидаешь каких-либо сенсаций и открытий, но, тем не менее, этот год преподнес нам некоторые радости. Мы открыли еще один каменный склеп позднескифского времени I-II веков нашей эры. Такая очень нехарактерная конструкция для грунтовых могильников. Первый подобный склеп мы открыли в 2019 году. Тогда подумали, что это некая случайность, потому что в то время в таких сооружениях люди уже не хоронили. Но этот год показал, что это не случайность, а уже зачатки какой-то закономерности», — рассказала Анастасия Стоянова.
Также археологи раскопали необычное сооружение в виде круглых ям, в одной из них были похоронены дети, собаки и человек в согнутом положении.
«Возможно, это какой-то культовый объект. Ранее у нас таких объектов не наблюдалось, а в этом году — три», — уточнила старший научный сотрудник Института археологии Крыма.
Еще одна интересная находка — скопление керамических сосудов, лежащих между могилами, которые очевидно связаны с какими-либо постпогребальными обрядами.
В склепе III века нашей эры были найдены золотые серьги со вставками из сердоликов и комплект украшений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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