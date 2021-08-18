Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 372 человека заразились ковидом ● Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе ● Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом ● В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида ● Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц
Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса
фото © zdrav.expert
За истекшие сутки в Крыму умерло 15 пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.
Таким образом, с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 2005 человек.
За истекшую неделю в Крыму зафиксировано 92 летальных случая от коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов сегодня на заседании оперштаба по противодействию COVID-19.
За сутки в Крыму выявлено 372 новых случая коронавируса. За весь период пандемии выявлено 66 706 случаев.
Выздоровело в регионе за сутки 908 человек, за весь период 55 875 пациентов.
Как передает телеканал RT, за прошедшие сутки в России зафиксировано 20 914 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц. Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.
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