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Коронавирус в Крыму

Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса

15:28 среда, 18 августа 2021
Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса

фото © zdrav.expert

За истекшие сутки в Крыму умерло 15 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Таким образом, с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 2005 человек.

За истекшую неделю в Крыму зафиксировано 92 летальных случая от коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов сегодня на заседании оперштаба по противодействию COVID-19.

За сутки в Крыму выявлено 372 новых случая коронавируса. За весь период пандемии выявлено 66 706 случаев.

Выздоровело в регионе за сутки 908 человек, за весь период 55 875 пациентов.

Как передает телеканал RT, за прошедшие сутки в России зафиксировано 20 914 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.

В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.

Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц. Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.

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