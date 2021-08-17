Жителя Евпатории наказали за парковку на трамвайных путях и драку с пассажирами

Полиция в Евпатории провела проверку по факту конфликта между водителем легковушки с пассажирами и водителем трамвая.

Словесная перепалка и драка произошли из-за припаркованного на трамвайных путях автомобиля. Видео инцидента ранее в соцсетях опубликовали очевидцы.

«По результатам проверки установлено, что между водителем автомобиля и водителем и пассажирами трамвая возникла словесная перепалка из-за допущенного водителем авто нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции установили правонарушителя и составили в отношении него административный протокол в соответствии с частью 4 статьи 12.19 КоАП Российской Федерации (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств), – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Уточняется, что полиция пресекла конфликт на месте, пострадавших в результате драки нет.

Правонарушителем оказался местный житель 1998 года рождения. В полицейском участке он рассказал, что осознанно припарковал автомобиль на трамвайных путях из-за отсутствия других мест для парковки. Этот поступок нарушитель объяснил тем, что останавливался ненадолго, чтобы забрать испытывающего трудности с передвижением брата. По словам полицейских, нарушитель признал свою вину в совершении административного правонарушения, то есть парковки в неположенном месте. Он понесет наказание в соответствии с законодательством, добавили в МВД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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