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Потоп в Крыму

Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

15:57 вторник, 17 августа 2021
Керчь
Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

фото © Kerch.Fm

Огромный провал обнаружили рядом со своим населенным пунктом жители села Бондаренково недалеко от Керчи.

Видео они опубликовали в социальных сетях.

Глава Ленинского района Крыма Екатерина Юровских сообщила Крыминформу, что для проверки информации на место отправился глава Войковского сельского поселения Игорь Крутьков.

«Сейчас глава сельского поселения выехал проверить эту информацию, осматривать местность», – рассказала Юровских.

В МЧС сообщили, что информации о провале к ним не поступало.

Судя по опубликованным кадрам, провал в Бондаренково представляет собой глубокую, почти идеально круглую воронку. Ее диаметр примерно 5 метров, глубина – до 10 метров. Вероятно, образование провала вызвано сильными ливнями и подъемом уровня рек на этой территории. Несколько дней назад непогода привела к подтоплению Керчи.

Карстовые воронки – распространенное природное явление в Крыму. Чаще всего они вызваны проседанием грунта над подземными полостями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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