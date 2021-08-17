Происшествия
Житель феодосийского села забил до смерти собутыльника
35-летний житель феодосийского села Насыпное забил до смерти собутыльника и пойдет за это по суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, ранее злоумышленник уже был судим. По версии следствия, происшествие случилось вечером 25 мая.
Двое местных жителей угощались спиртным возле продуктового магазина, но в какой-то момент поссорились, после чего один из собутыльников нанес своему оппоненту не менее десяти ударов по голове, лицу и туловищу.
«От полученных телесных повреждений мужчина, находясь у себя дома, на следующий день скончался», - констатировали в надзорном ведомстве.
К этому моменту в отношении обвиняемого прокуратурой Феодосии утверждено обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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