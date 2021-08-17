Общество
За полгода Крым потерял почти 7000 жителей
фото © Новости Крыма
В Республике Крым продолжает сохраняться естественная убыль населения.
За январь-июнь она составила 6,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 44,4%.
Об этом сообщили в Крымстате.
«Число родившихся уменьшилось на 1%, а число умерших увеличилось на 14,9%. За январь-июнь 2021 г. число родившихся в республике составило 8,7 тыс. человек, но все еще ниже количества умерших – 15,6 тыс. человек, таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,8 раза», - сообщили в службе статистики.
Ни в одном регионе республики число родившихся не превысило число умерших.
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