Вандалы испортили несколько новых остановок на Южнобережном шоссе

Началась установка остановочных павильонов на Южнобережном шоссе с площадкой ожидания. Всего установлено уже 10 таких остановок.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.

Она уточнила, что четыре остановки установлены в Гурзуфе («Приятное свидание», две на «Кладбище» и «Тропка») две в Линейном, на Бакалее, Виноградном (санаторий «Узбекистан»), в Массандре («Верхний Массандровский парк»), в Ливадии («Больница»). Осенью будет установлено еще семь таких остановок.

«Очень прошу ялтинцев и гостей города бережного отношения — некоторые остановки уже изрисованы», — акцентировала внимание Янина Павленко.

В долгосрочных планах – освещение пешеходных переходов, установка светофоров, надземного пешеходного перехода (микрорайон Васильевка).

«Часть работ требует времени или их исполнение возможно только при реконструкции дороги. Но есть и те, к которым приступили оперативно», — отметила глава городской администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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