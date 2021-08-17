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Происшествия

В Симферополе на улице Беспалова горит СТО

В крымской столице на улице Беспалова, 158А сгорело СТО, причина неизвестна. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

На видео видно, что огонь охватил находящееся на обслуживании авто.

«Я опоздал на 30 секунд в итоге уже горела Ауди Q7, не успел посмотреть из-за чего началось возгорание. А я просто ждал своей очереди на ремонт машины», — написал один из пользователей соцсети.

«Мощно так дымило. Судя по видео, там не только одна машина горела», — отметил еще один очевидец.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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