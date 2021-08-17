В Севастополе уложили финальный слой асфальта на Камышовом шоссе

На Камышовом шоссе в Севастополе завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. Рабочие приступили к нанесению термопластиковой разметки, а также установке светофоров и дорожных знаков.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Хотел бы сказать спасибо нашим дорожникам, которые принимают участие в реконструкции, и генподрядчику Севавтодора, который работает на объекте. Работы выполняются государственным предприятием города Севастополя. Это очень важно. Наши ребята освоили новую технологию по приготовлению и укладке щебеночно-мастичной смеси. И, несмотря на летнюю жару, дорожники выполнили работу качественно», – написал глава региона.

Михаил Развожаев отметил, что два года назад, глядя на неосвещенную и кусками разрытую дорогу, ему не верилось, что стройку «можно поднять». Однако теперь, по словам губернатора, специалистам остается выполнить примыкания к дороге и завершить благоустройство.

«К сентябрю в основном видимая часть будет закончена», – заверил Развожаев.

Напомним, что к укладке завершающего слоя асфальта на Камышовом шоссе строители должны были приступить 25 июня. Работы, как отмечали в правительстве региона, планировалось вести по ночам, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам.

Однако в начале июля часть шоссе несколько раз перекрывали, в том числе и в дневное время суток. Временные ограничения стали причиной конфликтов между рабочими и неосведомленными о перекрытии автомобилистами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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