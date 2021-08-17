Власть
В Севастополе уложили финальный слой асфальта на Камышовом шоссе
На Камышовом шоссе в Севастополе завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона. Рабочие приступили к нанесению термопластиковой разметки, а также установке светофоров и дорожных знаков.
Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Хотел бы сказать спасибо нашим дорожникам, которые принимают участие в реконструкции, и генподрядчику Севавтодора, который работает на объекте. Работы выполняются государственным предприятием города Севастополя. Это очень важно. Наши ребята освоили новую технологию по приготовлению и укладке щебеночно-мастичной смеси. И, несмотря на летнюю жару, дорожники выполнили работу качественно», – написал глава региона.
Михаил Развожаев отметил, что два года назад, глядя на неосвещенную и кусками разрытую дорогу, ему не верилось, что стройку «можно поднять». Однако теперь, по словам губернатора, специалистам остается выполнить примыкания к дороге и завершить благоустройство.
«К сентябрю в основном видимая часть будет закончена», – заверил Развожаев.
Напомним, что к укладке завершающего слоя асфальта на Камышовом шоссе строители должны были приступить 25 июня. Работы, как отмечали в правительстве региона, планировалось вести по ночам, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам.
Однако в начале июля часть шоссе несколько раз перекрывали, в том числе и в дневное время суток. Временные ограничения стали причиной конфликтов между рабочими и неосведомленными о перекрытии автомобилистами.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Когда завершится благоустройство дворов и скверов крымской столицы. В Симферополе продолжается благоустройство пяти общественных и семнадцати дворовых территорий.
Популярный пляж Севастополя признан опасным для жизни. Один из популярных пляжей Севастополя в районе Немецкой балки признан опасным для жизни – здесь обнаружен обвалоопасный участок.
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация. Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.
В Симферополе обещают снизить потери в водопроводах с 70 до 50 процентов. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, экономия должна составить 26 тыс. кубометров в сутки.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация
Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр
Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
14 августа
«Царской» тропой в Крыму распорядится Аксенов
Власти Крыма вывели из конкурсной процедуры проект реконструкции знаменитой Солнечной («Царской») тропы в Ялте. Кому поручить это дорогостоящее мероприятие, единолично решит глава РК.