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В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова
фото © Новый день
Фотографии с места массовой гибели рыбы в крымской реке Чатырлык опубликованы в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».
Специалисты регионального Министерства экологии выехали на место предположительного происшествия.
Автор сообщения призвал региональные власти обратить внимание на проблему.
«Экологическая катастрофа. Гибнет рыба из-за сероводорода в реке Чатырлык. Просьба откликнуться экологов. Сегодня гибнет карась и выходит на мелководье карп», — написал он.
В комментариях к сообщению мнения разделились. Одни сочли, что виной всему деятельность человека, в частности слив пестицидов в реку, другие — глобальное потепление и выброс сероводорода.
Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, специалисты ведомства уже выехали на место инцидента. Результаты проверки станут известны завтра.
Река Чатырлык — вторая по длине река Крыма после Салгира, начинается от Тарханкутского полуострова у поселка Новоселовского Раздольненского района и течет на восток, затем поворачивает на север, впадает в Каркинитский залив Черного моря вблизи города Красноперекопска.
Как рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов, причиной гибели обитателей реки, вероятнее всего, стали пестициды, которые смыло в Чатырлык сильными дождями.
«В бассейне реки нет крупных предприятий, которые могли бы загрязнять водоемы. Скорее всего, это пестициды, которые смыло сильными дождями в реку», — отметил наш собеседник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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