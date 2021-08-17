В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова

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Фотографии с места массовой гибели рыбы в крымской реке Чатырлык опубликованы в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».

Специалисты регионального Министерства экологии выехали на место предположительного происшествия.

Автор сообщения призвал региональные власти обратить внимание на проблему.

«Экологическая катастрофа. Гибнет рыба из-за сероводорода в реке Чатырлык. Просьба откликнуться экологов. Сегодня гибнет карась и выходит на мелководье карп», — написал он.

В комментариях к сообщению мнения разделились. Одни сочли, что виной всему деятельность человека, в частности слив пестицидов в реку, другие — глобальное потепление и выброс сероводорода.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, специалисты ведомства уже выехали на место инцидента. Результаты проверки станут известны завтра.

Река Чатырлык — вторая по длине река Крыма после Салгира, начинается от Тарханкутского полуострова у поселка Новоселовского Раздольненского района и течет на восток, затем поворачивает на север, впадает в Каркинитский залив Черного моря вблизи города Красноперекопска.

Как рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов, причиной гибели обитателей реки, вероятнее всего, стали пестициды, которые смыло в Чатырлык сильными дождями.

«В бассейне реки нет крупных предприятий, которые могли бы загрязнять водоемы. Скорее всего, это пестициды, которые смыло сильными дождями в реку», — отметил наш собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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