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Коронавирус в Крыму

В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

09:58 вторник, 17 августа 2021
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

фото © www.inform.kz

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 329 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 66334 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 64862 случая  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1133 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.

Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

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В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

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