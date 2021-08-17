Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц ● Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса ● Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму ● Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные ● В Севастополе хотят перенести начало учебного года
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида
фото © www.inform.kz
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 329 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 66334 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 64862 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1133 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.
Статистика застыла: сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 382 случая новой коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса. За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
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