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Происшествия

В Крыму пьяный рецидивист ограбил двоих и сядет на 10 лет

12:44 вторник, 17 августа 2021

24-летний житель Керчи сядет в тюрьму на 9 лет и 8 месяцев за то, что ограбил пожилого мужчину и обокрал парикмахера, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«Установлено, что керчанин, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время подошел на улице к 51-летнему мужчине и дважды кулаком ударил его по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. После чего из кармана шорт открыто похитил денежные средства в сумме 1 тыс. рублей», - сообщили детали в надзорном ведомстве.

После этого он украл еще и мобильный телефон, а также и триммер на общую сумму 8 тыс. рублей дома у парикмахера, которого посетил «с целью получения парикмахерских услуг».

Керченский городской суд признал мужчину виновным.

С учетом позиции прокурора за совершенные преступления его приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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