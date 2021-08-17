В Крыму на озере Сасык-Сиваш прошел показ мод

Модные показы проходят в самых интересных и необычных местах полуострова. В этом году в качестве площадок выбраны Озеро Сасык-Сиваш, Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец.

Крымская неделя моды представляет показы новых коллекций 17 российских дизайнеров.

Розовое озеро Сасык-Сиваш уже во второй раз превратилось в подиум. Под открытым небом дизайнеры со всей страны представили свои коллекции. Среди дизайнеров Евгения Климкова (Москва), TIXI (Сочи), Оксана Казакова (Санкт-Петербург), Яна Весна (Москва), Светлана Анохина (Севастополь), топ стилист и визажист Жанн Николь.

Крымская неделя моды существует с 2012 года. Модный показ на озере Сасык-Сиваш впервые состоялся в 2020 году.

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