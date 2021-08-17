Отдых
В Крыму на озере Сасык-Сиваш прошел показ мод
Модные показы проходят в самых интересных и необычных местах полуострова. В этом году в качестве площадок выбраны Озеро Сасык-Сиваш, Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец.
Крымская неделя моды представляет показы новых коллекций 17 российских дизайнеров.
Розовое озеро Сасык-Сиваш уже во второй раз превратилось в подиум. Под открытым небом дизайнеры со всей страны представили свои коллекции. Среди дизайнеров Евгения Климкова (Москва), TIXI (Сочи), Оксана Казакова (Санкт-Петербург), Яна Весна (Москва), Светлана Анохина (Севастополь), топ стилист и визажист Жанн Николь.
Крымская неделя моды существует с 2012 года. Модный показ на озере Сасык-Сиваш впервые состоялся в 2020 году.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму «дикари» заполонили все пляжи. Где на полуострове лучшие места для отдыха с палатками?
Питерский фотограф рассказал о неприглядном Крыме. Нетуристическому Крыму хвастаться нечем. К такому выводу пришел блогер из Санкт-Петербурга, посетивший полуостров - точнее, ту его часть, что находится вдалеке от побережья.
Жители Керчи передвигаются по городу на досках для серфа. В Керчи продолжают эвакуировать людей из подтопленных участков. Напомним, что из-за сильных ливней часть города превратилась в реку.
Семья из Новосибирска добралась до Севастополя на «горбатом» запорожце. Семья из Новосибирска доехала из Новосибирская до Севастополя на «горбатом» запорожце 1964 года выпуска.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация
Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр
Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.
Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема»
Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.
вчера
У берегов Керчи пронесся огромный смерчвидео
20 часов назад
Под Севастополем сожгли элитный Ройлс-Ройс
15 часов назад
Питерский фотограф рассказал о неприглядном Крыме
18 часов назад
В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками
На улице Горпищенко в Севастополе был сбит мопед с подростками, серьезно пострадала пассажирка.