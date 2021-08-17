Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +27
море +27

Отдых

В Крыму на озере Сасык-Сиваш прошел показ мод

08:46 вторник, 17 августа 2021

Модные показы проходят в самых интересных и необычных местах полуострова. В этом году в качестве площадок выбраны Озеро Сасык-Сиваш, Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец.

Крымская неделя моды представляет показы новых коллекций 17 российских дизайнеров.

Розовое озеро Сасык-Сиваш уже во второй раз превратилось в подиум. Под открытым небом дизайнеры со всей страны представили свои коллекции. Среди дизайнеров Евгения Климкова (Москва), TIXI (Сочи), Оксана Казакова (Санкт-Петербург), Яна Весна (Москва), Светлана Анохина (Севастополь), топ стилист и визажист Жанн Николь.

Крымская неделя моды существует с 2012 года. Модный показ на озере Сасык-Сиваш впервые состоялся в 2020 году.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «дикари» заполонили все пляжи. Где на полуострове лучшие места для отдыха с палатками?

Питерский фотограф рассказал о неприглядном Крыме. Нетуристическому Крыму хвастаться нечем. К такому выводу пришел блогер из Санкт-Петербурга, посетивший полуостров - точнее, ту его часть, что находится вдалеке от побережья.

Жители Керчи передвигаются по городу на досках для серфа. В Керчи продолжают эвакуировать людей из подтопленных участков. Напомним, что из-за сильных ливней часть города превратилась в реку.

Семья из Новосибирска добралась до Севастополя на «горбатом» запорожце. Семья из Новосибирска доехала из Новосибирская до Севастополя на «горбатом» запорожце 1964 года выпуска.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация

Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.

Происшествия
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр

Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.

Происшествия
В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками

В Севастополе «Лада» влетела в мопед с подростками

На улице Горпищенко в Севастополе был сбит мопед с подростками, серьезно пострадала пассажирка.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации