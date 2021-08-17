Потоп в Крыму
Развитие сюжета: После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы ● Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео ● Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров ● На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей ● В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация
В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления
В пострадавшей от наводнения Керчи начали прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости.
Как сообщили в городской администрации, заявки принимает единая дежурная диспетчерская служба. Номера телефонов: 8(978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50.
Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Керчи. На улице Заречной, 30 и 36, по Вокзальному шоссе, 33 коммунальщики расчистили ливневые желоба, отводя воду от многоквартирных домов. Также очистка проводилась на улице Курсантов.
Мобильные бригады демонтируют поваленные деревья и расчищают от них дороги. Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются. Все службы работают в дежурном режиме.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экономист предложил округлить цены и отменить копейки. В использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
В России готовятся ввести новый запрет на алкоголь. Минздрав РФ предложил запретить продавать крепкий алкоголь гражданам, не достигшим 21 года. Министерство разработало соответствующие поправки «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ), сообщили «Известия».
Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья. Наивысшие темпы роста цен на аренду жилья в этом году зафиксированы в Севастополе.
В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты». Для пострадавших в результате ЧС в Крыму субъектов малого и среднего предпринимательства доступен кредит «Бизнес ЧС» под 1% годовых, он разработан Фондом микрофинансирования предпринимательства РК.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей
Трое детей получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, по факту ДТП полиция проводит проверку.
В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова фото
Фотографии с места массовой гибели рыбы в крымской реке Чатырлык опубликованы в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».
Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь
Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог.
8 часов назад
Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму
13 часов назад
Самолет из Крыма неожиданно улетел не туда
4 часа назад
Татарстанская полиция отправилась в Крым ловить интим-мошенницфото
9 часов назад
Туристы матерят крымских отельеров фото
4 часа назад
«Царской» тропой в Крыму распорядится Аксенов
10 часов назад
За полгода Крым потерял почти 7000 жителей
12 часов назад
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе
О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.