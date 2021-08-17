В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления

В пострадавшей от наводнения Керчи начали прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости.

Как сообщили в городской администрации, заявки принимает единая дежурная диспетчерская служба. Номера телефонов: 8(978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Керчи. На улице Заречной, 30 и 36, по Вокзальному шоссе, 33 коммунальщики расчистили ливневые желоба, отводя воду от многоквартирных домов. Также очистка проводилась на улице Курсантов.

Мобильные бригады демонтируют поваленные деревья и расчищают от них дороги. Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются. Все службы работают в дежурном режиме.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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