В Феодосии сгорело кафе

Кафе на улице Горького в Феодосии загорелось 16 августа около 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

«К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного Управления МЧС России по Республике Крым. Возгорание в помещении кафе сопровождалось сильным задымлением», — рассказали в пресс-службе.

Возгорание локализовали и устранили уже к 19:30. Пожар ликвидировали восемь спасателей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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