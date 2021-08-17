Происшествия
В Феодосии сгорело кафе
Кафе на улице Горького в Феодосии загорелось 16 августа около 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
«К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного Управления МЧС России по Республике Крым. Возгорание в помещении кафе сопровождалось сильным задымлением», — рассказали в пресс-службе.
Возгорание локализовали и устранили уже к 19:30. Пожар ликвидировали восемь спасателей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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