Туристы матерят крымских отельеров

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Порой поведение гостей Крыма далеко от элементарных правил этикета, уважения и вежливости.

Туристы позволяют себе оскорблять и даже угрожать обслуживающему персоналу в гостиницах, сообщила председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.

По ее словам, большинство гостей полуострова, к счастью, объективные и адекватные люди. Однако некоторые из приезжих «экземпляров» с лихвой могут перекрыть хорошее впечатление о добропорядочных постояльцах.«Этот сезон настолько напоминает американские горки, что каждый раз на падении начинает тошнить. Почему гость может выражаться в адрес Крыма, Севастополя, персонала, услуг необъективно, часто в грубой форме, а мы отельеры не можем так же ответить?» — задается риторическим вопросом Наталия Стамбульникова.

Наша собеседница рассказала о недавно произошедшем с ней инциденте. По ее словам, хамство гостей началось еще с аэропорта. По предварительной договоренности гостиница организовала для путешественников трансфер. Однако в силу задержки авиарейса произошли незначительные погрешности со временем встречи, что не на шутку разозлило прибывших людей. По приезде в место размещения их негодование только возросло.

«Мы старались, подбирали комфортабельное авто. И люди все равно недовольны. Еще с аэропорта по телефону обматерили моего администратора. Начали возмущаться по прибытии, и это еще мягко сказано», — поделилась в разговоре с ForPost Наталия Стамбульникова.

Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» отметила, что крымские отельеры только рады объективной критике, которую без труда смогут обернуть на пользу делу. Тем не менее это не касается неадекватных и беспочвенных обвинений.

В социальной сети Facebook Наталия Стамбульникова опубликовала скриншоты переписки с нервным туристом. В сообщениях мужчина предположил, что «администрация неопытная, крепких русских слов не слышала», а «повара по фейсу не получали».

Чтобы отвадить хамовитых туристов от Крыма, отельер к следующему сезону разместит на сайте гостиницы правила для постояльцев. Кейс планируется создать в юморной форме. Главными вопросами станут: «Зачем Вам ехать?» и «Зачем Вам не ехать?»

В тексте использованы материалы: Форпост

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