«Царской» тропой в Крыму распорядится Аксенов

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Власти Крыма вывели из конкурсной процедуры проект реконструкции знаменитой Солнечной («Царской») тропы в Ялте. Кому поручить это дорогостоящее мероприятие, единолично решит глава РК.

В апреле власти Ялты предусмотрели в местном бюджете почти 4 млн рублей на подготовку к реконструкции Солнечной тропы. Но что-то пошло не так.

В мае этого года департамент архитектуры и градостроительства горадминистрации Ялты провел открытый конкурс на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция пешеходной дороги «Солнечная тропа» расположенного на территории пгт Ливадия и пгт Гаспра. Протяженность тропы – 6,6 км, ширина – 5 м.

Заявки можно было подавать до 26 мая. Участники уточняли условия, задавали вопросы.

Однако 20 мая замглавы упомянутого департамента Петровская И.Л. отменила определение поставщика путем проведения открытого конкурса. Участников закупок, подавших заявки, известили об этом, но причины отмены не объяснялись.

21 мая мэр Ялты Янина Павленко написала на своей личной странице в Instagram: «…работы по межеванию и ППТ должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены».

На прошлой неделе совмин Крыма издал распоряжение № 1053-р, которым включил проект планировки пешеходной дороги, известной как Солнечная («Царская») тропа в перечень объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку без открытого конкурса. Это значит, что глава Крыма назначит единственного подрядчика по своему усмотрению, как и сотен других.

Напомним, состояние «Царской тропы» в последние год часто подвергалось критике. Пешеходная тропа, по которой в свое время так любил гулять Николай II из Гаспры в Ливадию, частично обрушилась и была завалена мусором. На сплошные ограждения жалуются и туристы: большая ее часть сегодня тянется вдоль глухих заборов.

В тексте использованы материалы: Новый день

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