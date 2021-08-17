Татарстанская полиция отправилась в Крым ловить интим-мошенниц

Полицейские из Татарстана отправились в служебную командировку в Крым, чтобы задержать двух интим-мошенниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отдел МВД по Ютазинскому району обратился житель Башкирии, который приехал в Татарстан в командировку. 30-летнего мужчину обманули через сеть Интернет в тот момент, когда он решил воспользоваться услугами интимного характера. Пострадавший созвонился с предполагаемой жрицей любви, договорился о встрече и оплатил услугу в размере 8000 рублей. Однако встреча не состоялась.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что мошенница общалась с потерпевшим, находясь в Севастополе.

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