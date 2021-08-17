Происшествия
Татарстанская полиция отправилась в Крым ловить интим-мошенниц
Полицейские из Татарстана отправились в служебную командировку в Крым, чтобы задержать двух интим-мошенниц, сообщили в пресс-службе ведомства.
В отдел МВД по Ютазинскому району обратился житель Башкирии, который приехал в Татарстан в командировку. 30-летнего мужчину обманули через сеть Интернет в тот момент, когда он решил воспользоваться услугами интимного характера. Пострадавший созвонился с предполагаемой жрицей любви, договорился о встрече и оплатил услугу в размере 8000 рублей. Однако встреча не состоялась.
В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что мошенница общалась с потерпевшим, находясь в Севастополе.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму. Сестра и пожилые родители 40-летнего жителя села Куйбышево Бахчисарайского района боятся за свою жизнь. Однако под горячую руку крымчанина может попасть не только кто-то из близких, но и случайный прохожий на улице.
Житель Крыма осужден за «призывы к экстремизму». Суд вынес приговор жителю Бахчисарайского района, «экстремистскую деятельность которого ранее пресекли сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю».
«Не пить и не бить»: в Севастополе полиция проводит рейды по пляжам. Рейды при участии сотрудников всех служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю пройдут в августе в городе в местах массового отдыха и оздоровления граждан.
Крымские таможенники изъяли килограммы санкционного сыра на границе с Украиной. В пункте пропуска Армянск у гражданина Украины изъяли более 10 килограммов сыров производства Италии в заводской упаковке.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация
Для ликвидации последствий подтопления в Керчь прибудет дополнительная техника, откачку воды из подвалов планируют начать уже в понедельник вечером.
В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр
Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
14 августа
«Царской» тропой в Крыму распорядится Аксенов
Власти Крыма вывели из конкурсной процедуры проект реконструкции знаменитой Солнечной («Царской») тропы в Ялте. Кому поручить это дорогостоящее мероприятие, единолично решит глава РК.