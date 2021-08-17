Спутник не зафиксировал следов нефтяного пятна в Черном море

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Спутниковые снимки не показали следов нефтяного разлива в Черном море.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Институт космических исследований РАН.

«Исчезновение пятна можно объяснить естественными процессами, поскольку тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются», – уточнили специалисты института.

Ранее с помощью спутника Sentinel-1 был обнаружен разлив нефти в акватории северо-восточной части Черного моря. Площадь загрязнения составила 80 кв. км.

Выброс нефти произошел во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Изначально площадь разлива оценивалась в 200 кв. м, что в 400 тысяч раз меньше, чем реальная его площадь.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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