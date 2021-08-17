Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео

Работники бетонного завода под Евпаторией несколько раз за последние дни наблюдали мини-смерчи на территории своего предприятия.

«Они частенько у нас на территории завода бывают. Они несильные и быстро исчезают. Последний раз было вчера – вот только успел выйти, немного снять его. До этого пару недель назад был, полторы минуты продержался, но слабенький», – рассказал работник завода Роман.

На кадрах видно, как потоки воздуха поднимают вверх песок и грунт и не наносят какого-либо ущерба людям или технике. Завод находится на территории села Каменоломня, в нескольких километрах от Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Керчи пронесся огромный смерч. Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.

Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди. Сегодня днем в Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема». Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.