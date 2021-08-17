Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров ● На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей ● В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация ● Жители Керчи передвигаются по городу на досках для серфа ● У берегов Керчи пронесся огромный смерч
Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео
Работники бетонного завода под Евпаторией несколько раз за последние дни наблюдали мини-смерчи на территории своего предприятия.
«Они частенько у нас на территории завода бывают. Они несильные и быстро исчезают. Последний раз было вчера – вот только успел выйти, немного снять его. До этого пару недель назад был, полторы минуты продержался, но слабенький», – рассказал работник завода Роман.
На кадрах видно, как потоки воздуха поднимают вверх песок и грунт и не наносят какого-либо ущерба людям или технике. Завод находится на территории села Каменоломня, в нескольких километрах от Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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