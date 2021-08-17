Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +29
море +27

Потоп в Крыму

Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео

Работники бетонного завода под Евпаторией несколько раз за последние дни наблюдали мини-смерчи на территории своего предприятия.

«Они частенько у нас на территории завода бывают. Они несильные и быстро исчезают. Последний раз было вчера – вот только успел выйти, немного снять его. До этого пару недель назад был, полторы минуты продержался, но слабенький», – рассказал работник завода Роман.

На кадрах видно, как потоки воздуха поднимают вверх песок и грунт и не наносят какого-либо ущерба людям или технике. Завод находится на территории села Каменоломня, в нескольких километрах от Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Керчи пронесся огромный смерч. Жители Керчи сняли на видео смерч, который пронесся в районе городского пляжа.

Это еще не все: на Крым надвигаются очень сильные дожди. Сегодня днем в Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Власти Ялты готовятся к новым потопам из-за циклона «Зарема». Мезоциклон «Зарема» продолжает бушевать на юге. Гигантский вихрь набрал воды в необычно теплом в этом году Черном море.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 16 августа.

Происшествия
Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Трое детей получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Происшествия
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.

Потоп в Крыму
Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

Огромный провал обнаружили рядом со своим населенным пунктом жители села Бондаренково недалеко от Керчи.

Происшествия
Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму

Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму

Сестра и пожилые родители 40-летнего жителя села Куйбышево Бахчисарайского района боятся за свою жизнь. Однако под горячую руку крымчанина может попасть не только кто-то из близких, но и случайный прохожий на улице.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации