Происшествия
Симферополец обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей
Из сарая пожилой женщины вынесли велосипед, видеокамеру и мойку высокого давления.
Ущерб составил более 230 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«По горячим следам правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все похищенное успел продать», — рассказали в пресс-службе.
Полицейские нашли и вернули украденные вещи пенсионерке, а в отношении вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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