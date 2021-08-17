Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +29
море +27

Происшествия

Симферополец обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей

Из сарая пожилой женщины вынесли велосипед, видеокамеру и мойку высокого давления.

Ущерб составил более 230 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По горячим следам правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все похищенное успел продать», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские нашли и вернули украденные вещи пенсионерке, а в отношении вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пьяный рецидивист ограбил двоих и сядет на 10 лет. 24-летний житель Керчи сядет в тюрьму на 9 лет и 8 месяцев за то, что ограбил пожилого мужчину и обокрал парикмахера, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Житель феодосийского села забил до смерти собутыльника. 35-летний житель феодосийского села Насыпное забил до смерти собутыльника и пойдет за это по суд.

В Ялте нашли и изъяли крупную партию поддельных 5-тысячных купюр. Как установили правоохранители, местный житель купил крупную партию 5-тысячных купюр через Интернет.

В Севастополе ограблен детский магазин - украли конструктор. Двое мужчин ограбили детский магазин в Ленинском районе города-героя — самой крупной добычей стал конструктор. Подробности преступления сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Происшествия
Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Трое детей получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Происшествия
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.

Потоп в Крыму
Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров

Огромный провал обнаружили рядом со своим населенным пунктом жители села Бондаренково недалеко от Керчи.

Происшествия
Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму

Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму

Сестра и пожилые родители 40-летнего жителя села Куйбышево Бахчисарайского района боятся за свою жизнь. Однако под горячую руку крымчанина может попасть не только кто-то из близких, но и случайный прохожий на улице.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации