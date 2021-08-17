Симферополец обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей

Из сарая пожилой женщины вынесли велосипед, видеокамеру и мойку высокого давления.

Ущерб составил более 230 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По горячим следам правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все похищенное успел продать», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские нашли и вернули украденные вещи пенсионерке, а в отношении вора возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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