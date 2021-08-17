Севастополец обокрал квартиранта и сбежал в Краснодар

Сотрудники уголовного розыска Нахимовского района Севастополя задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта. Домушником оказался родной сын владельца квартиры.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Установлено, что 29-летний сын арендодателя через окно на общем балконе в отсутствие квартиранта тайком проник в его комнату, где похитил электроинструменты, бытовую технику и ювелирное изделие на общую сумму 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что похищенное имущество злоумышленник сбыл в комиссионные магазины и с вырученными деньгами уехал за пределы региона.

Блудного сына правоохранители задержали в Краснодаре. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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