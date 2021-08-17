Происшествия
Самолет из Крыма неожиданно улетел не туда
Рейс «Симферополь-Белгород» высадил пассажиров в московском Шереметьево, куда ни один из них не собирался.
Уже в воздухе после взлета в Крыму выяснилось – у самолета проблема с гидравлической системой. Командир корабля принял решение идти на Москву, запросив экстренную посадку у служб аэропорта. Приземление прошло успешно.
Пересадили пассажиров на другой борт или они ждут окончания ремонта своего самолета не сообщается.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
Ранее Новости Крыма сообщали:
Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь. Междугородные автобусы не заезжают в город из-за подтопления улиц. Посадка и высадка пассажиров производится на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» рядом с городом.
В Севастополе «перекроили» еще один маршрут общественного транспорта. В Севастополе на время проведения ремонтных работ меняется схема муниципального маршрута №102 «Маяк-1-п.Кальфа».
Власти рассказали, как в симферопольских маршрутках проверяют газовые баллоны. В Симферополе часть автобусов перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта, работает на газовых баллонах. Проверку они проходят каждые три года.
Власти Севастополя обещают выровнять стоимость проезда в транспорте. Власти Севастополя в будущем намерены уравнять стоимость проезда на катерах, паромах, автобусах и троллейбусах.
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