Власть
Российские силовики задержали основноого организатора ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»
Силовики задержали основного организатора ялтинской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», мужчина находился в федеральном розыске.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Было установлено местонахождение основного организатора ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы», который в марте текущего года покинул территорию полуострова, скрываясь от правоохранительных органов, и был объявлен в федеральный розыск», – сообщила Постнова.
Мужчину удалось задержать на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области при попытке пересечь госграницу РФ. После задержания его этапировали в Крым. Операция была проведена силами оперативных сотрудников УФСБ по Крыму и Севастополю, МВД по Республике Крым, погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям и ОМВД России по Белгородскому району.
Задержанному вменяется организация деятельности экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Всего в Крыму фигурантами по уголовному делу проходят пять человек.
«Группа жителей Ялты с июля 2017 по март текущего года продолжала вести подпольную деятельность экстремистского сообщества: проводили пропагандистские собрания, распределяли денежные средства на нужды общины и поддержания деятельности экстремистского сообщества. Большинство участников группы ранее были задержаны и привлечены к уголовной ответственности», – сообщили в СК.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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