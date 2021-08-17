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Власть

Работа КПВВ «Чаплинка» приостановлена еще на месяц

08:16 вторник, 17 августа 2021

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе Крыма с Украиной останется закрытым до 15 сентября 2021 года в связи с ремонтными работами.

Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов

«Сейчас на административной границе Крыма с материковой частью Украины продолжают работать КПВВ «Каланчак» и «Чонгар». Решением Херсонской облгосадминистрации КПВВ «Чаплинка» сейчас временно не работает в связи с проведением ремонтных работ по модернизации системы контроля пересечения админграницы физическими лицами и транспортными средствами. Временное закрытие КПВВ «Чаплинка» продлили с 16 августа до 15 сентября включительно», – сказал Шевцов.

Ранее сообщалось, что работа КПВВ «Чаплинка» приостановлена до 15 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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