Происшествия
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе
фото © Новости Крыма
О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.
В МВД по Крыму сообщили, что 40-летний пьяный мужчина избил женщину и забрал ее сумку.
Ранее судимый гражданин пошел на преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Мужчина набросился на потерпевшую, столкнул ее с тротуара в кусты, где стал избивать кулаками, после чего забрал у нее пакет с покупками, а жертву столкнул с берега в реку. Попытавшись скрыться с места преступления, злоумышленник был задержан участковым уполномоченным полиции, который прибыл на место для разбирательства. Женщина с многочисленными травмами доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 8 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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