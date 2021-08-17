Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 17 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью около 20 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 27, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.
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