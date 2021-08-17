Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Смерчи на бетонном заводе под Евпаторией попали на видео ● Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров ● На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей ● В Керчь стягивают технику для откачки воды, повреждена канализация ● Жители Керчи передвигаются по городу на досках для серфа
После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы
По Керчи расплылись арбузы после вчерашнего сильного ливня. Сейчас вода с некоторых улиц уже ушла.
Ранее такое можно было наблюдать на прошлой неделе, когда после сильных осадков арбузы расплылись по одному из рынков города.
Напомним, в результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено: 17 дворов, 6 частных домовладений и 11 подвалов. По установлению ущерба в Керчи работают 10 групп. Уже составлено 6 актов об оценке ущерба имущества.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров. Огромный провал обнаружили рядом со своим населенным пунктом жители села Бондаренково недалеко от Керчи.
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14 августа
Жители села под Керчью обнаружили после потопа провал глубиной 10 метров
Огромный провал обнаружили рядом со своим населенным пунктом жители села Бондаренково недалеко от Керчи.