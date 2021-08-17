После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы

По Керчи расплылись арбузы после вчерашнего сильного ливня. Сейчас вода с некоторых улиц уже ушла.

Ранее такое можно было наблюдать на прошлой неделе, когда после сильных осадков арбузы расплылись по одному из рынков города.

Напомним, в результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено: 17 дворов, 6 частных домовладений и 11 подвалов. По установлению ущерба в Керчи работают 10 групп. Уже составлено 6 актов об оценке ущерба имущества.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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