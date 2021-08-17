Власть
Пассажиропоток в транспорте Севастополя вырос на 20 процентов
За первое полугодие услугами общественного автомобильного транспорта в Севастополе воспользовались на 21,5% жителей больше, чем годом ранее. За период с января по июнь 2021 года поток пассажиров в регионе составил 21934,2 тыс.
Об этом сообщает «Крымстат».
Кроме того, как сообщает организация, в январе-июне 2021 года автомобильным транспортом крупных и средних организаций Севастополя перевезено 299,0 тыс. тонн грузов и выполнено 13241,6 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 52,5% и на 51,6 % больше, чем в январе-июне 2020 года.
Добавим, что по данным МВД России на автомобильных дорогах и улицах Севастополя в январе-июне 2021 года зарегистрировано 250 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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