Происшествия
Отдыхающий устроил дебош на пляже в Крыму
фото © www.votpusk.ru
В поселке Штормовое произошел конфликт между отдыхающим и работником пляжа.
Причиной стали разногласия из-за шезлонга, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
«Мужчина грубо выражался нецензурной бранью и вызывающе себя вел. На замечания администрации пляжа и даже прибывших правоохранителей не реагировал. После задержания он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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