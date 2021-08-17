Отдыхающий устроил дебош на пляже в Крыму

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В поселке Штормовое произошел конфликт между отдыхающим и работником пляжа.

Причиной стали разногласия из-за шезлонга, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Мужчина грубо выражался нецензурной бранью и вызывающе себя вел. На замечания администрации пляжа и даже прибывших правоохранителей не реагировал. После задержания он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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