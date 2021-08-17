Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +23
море +27

Происшествия

Отдыхающий устроил дебош на пляже в Крыму

19:07 вторник, 17 августа 2021
Отдыхающий устроил дебош на пляже в Крыму

фото © www.votpusk.ru

В поселке Штормовое произошел конфликт между отдыхающим и работником пляжа.

Причиной стали разногласия из-за шезлонга, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Мужчина грубо выражался нецензурной бранью и вызывающе себя вел. На замечания администрации пляжа и даже прибывших правоохранителей не реагировал. После задержания он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на озере Сасык-Сиваш прошел показ мод. Модные показы проходят в самых интересных и необычных местах полуострова. В этом году в качестве площадок выбраны Озеро Сасык-Сиваш, Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец.

Какой сегодня праздник 17 августа. Сегодня, 17 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму «дикари» заполонили все пляжи. Где на полуострове лучшие места для отдыха с палатками?

Питерский фотограф рассказал о неприглядном Крыме. Нетуристическому Крыму хвастаться нечем. К такому выводу пришел блогер из Санкт-Петербурга, посетивший полуостров - точнее, ту его часть, что находится вдалеке от побережья.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Происшествия
Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

Трое детей получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Власть
В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова

В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова фото

Фотографии с места массовой гибели рыбы в крымской реке Чатырлык опубликованы в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» во «ВКонтакте».

Происшествия
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе

О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации