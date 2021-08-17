Потоп в Крыму
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На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей
До конца текущего года в Ялте будет восстановлено поврежденное дорожное покрытие внутридворовых проездов.
Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтройМонтаж» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Работы по восстановлению дорожного покрытия внутридворовых проездов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», — сказано в тексте документа.
На эти цели выделено 58 миллионов 221 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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