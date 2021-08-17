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На восстановление дворов в Ялте выделили 58 млн рублей

13:56 вторник, 17 августа 2021
Ялта

До конца текущего года в Ялте будет восстановлено поврежденное дорожное покрытие внутридворовых проездов.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтройМонтаж» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Работы по восстановлению дорожного покрытия внутридворовых проездов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», — сказано в тексте документа.

На эти цели выделено 58 миллионов 221 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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