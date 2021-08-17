Происшествия
Мужчина в Севастополе убил работодателя и сжег его тело
фото © Новости Крыма
Мужчина в Севастополе обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Между молодым человеком, работавшим на стройке частного дома в садоводческом товариществе Балаклавского района, и хозяином дома произошел конфликт. В ходе ссоры нетрезвый рабочий ударил работодателя деревянным брусом по голове. От полученной травмы потерпевший потерял сознание. Злоумышленник переместил хозяина дома, находящегося в бессознательном состоянии, в подвал, где поджег вместе с мусором, после чего поджег и строительный мусор на втором этаже для ускорения распространения огня по всему зданию», – сообщила Постнова.
Инцидент произошел в сентябре 2020 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (пункт «д» части 2 статьи 105, части 2 статьи 167 УК РФ).
Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения и дальнейшей передачи в суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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