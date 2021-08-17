Происшествия
Мужчина держит в страхе все село в горном Крыму
фото © Новости Крыма
Сестра и пожилые родители 40-летнего жителя села Куйбышево Бахчисарайского района боятся за свою жизнь. Однако под горячую руку крымчанина может попасть не только кто-то из близких, но и случайный прохожий на улице.
Крымские соцсети потрясла история Натальи Соиной, которая решилась рассказать о своем старшем брате.
«Я очень долго молчала, что насилие в нашей семье, надругательство над пожилыми родителями — это стало нормой в его жизни», — описала происходящее девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказала Наталья, с самого детства ее брат был склонен к жестокости. Например, мать не могла оставить мальчика последить за младшей сестренкой, потому что тот ее бил, а потом прятался от взрослых, осознавая, что поступил нехорошо.
В старших классах школы Наталье пришлось переехать в дом своего молодого человека, чтобы было кому защитить ее в случае нападения. Девушка вспоминает, что внезапные вспышки гнева, когда в работающий телевизор брат мог кинуть кирпич, стали нормой в их семье.
Во время учебы в университете Соиной пришлось перевестись на заочное отделение из-за того, что попала в травматологию после стычки с братом.
«Он часто косит под дурачка, однако экспертиза во время следствия (отбывал наказание в колонии строго режима за убийство с особой жестокостью. — Прим.) показала, что он полностью вменяемый», — объяснила собеседница.
Сейчас Наталья живет в Севастополе. Как она сама признается, «сбежала и спряталась подальше». Брат остался в Куйбышево с родителями. Для их безопасности двухэтажный дом оборудован разными входами. Старики спрятали вилки, ножи и любые другие потенциально опасные предметы.
«Когда брат выпьет, он теряет любой контроль над собой», — отметила Наталья.
Например, он как-то зашел в рейсовый автобус с ножом в руках и начал угрожать пассажирам. И благодаря тому, что водитель не растерялся, а вытолкал его на улицу, ситуация обошлась без жертв.
На днях мужчина напал на жительницу села. По словам Натальи, он душил ее, а потом бил головой о бетонное ограждение дороги. Когда он увидел бегущих навстречу мальчишек, то закинул девушку в кусты. Сейчас потерпевшая находится в одной из больниц Симферополя.
В пресс-службе Следственного комитета по Крыму сообщили, что приняли к рассмотрению заявление от Натальи. В пресс-службе МВД по Крыму отметили, что информация отрабатывается.
В тексте использованы материалы: Форпост
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