Масштабное ДТП с автобусом в Ялте: пострадали трое детей

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Трое детей получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

Авария произошла накануне вечером.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Lada Vesta», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в проезде по главной дороге автомобилю «Chevrolet Lacetti», в результате чего автомобиль «Lada» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом «Эталон», который двигался по маршруту Ялта-Алупка во встречном направлении», - рассказали в МВД.

В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля «Lada Vesta» – 2021-го, 2019-го и 2007-го годов рождения - получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В автобусе на момент аварии находилось четыре человека, никто из них не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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